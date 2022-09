Pedro Henrique marca duas vezes, Inter bate Atlético-GO e segue caça ao Palmeiras

Por Estadão - Estadão 7

Com dois gols de Pedro Henrique, o Internacional bateu o Atlético-GO na noite desta segunda-feira, por 2 a 1, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória mantém vivo o sonho do time gaúcho pelo título nacional, principal perseguidor ao líder Palmeiras.

A vitória manteve o Internacional na vice-liderança, agora com 49 pontos, oito atrás do líder Palmeiras. Já o Atlético-GO permanece mal e cada vez mais perto da Série B de 2023. São seis jogos sem vitória, sendo quatro derrotas consecutivas, ficando no penúltimo lugar, com 22 pontos.

O resultado positivo também mantém o Internacional com a melhor campanha do returno. São seis vitórias (já havia vencido Atlético-MG, Fluminense, Avaí, Juventude e Cuiabá), um empate (Corinthians) e apenas uma derrota (Fortaleza). São 19 pontos conquistados em 24 disputados.

Com bola rolando, o Atlético-GO começou o jogo pressionando o Internacional e criando as primeiras chances de gol, contudo, com aproveitamento ruim. Melhor para o time gaúcho, que se segurou na defesa e contou com noite inspirada de Pedro Henrique para marcar dois gols em sete minutos.

Aos 27, Pedro Henrique recebeu na ponta esquerda da área, puxou para a perna direita e bateu forte. A bola desviou na marcação e dificultou a defesa do goleiro Renan. Depois, aos 34, Maurício cruzou na área e novamente o atacante apareceu para marcar.

No segundo tempo, o Internacional poderia ter feito o terceiro gol com Alemão, aos oito minutos, mas foi o Atlético-GO que colocou fogo no jogo. Aos 18, Airton recebeu na direita, foi até a linha de fundo e cruzou para Churín desviar rasteiro, sem chances de defesa para Keiller.

O gol do time goiano deixou o confronto aberto na reta final. E, na base do sufoco, o Atlético-GO quase empatou. Aos 44, Ricardinho recebeu cruzamento e, sem marcação na pequena área, finalizou por cima do gol. Lance incrível antes do juiz apitar e sacramentar a vitória do Internacional.

O Atlético-GO voltará a campo apenas na quarta-feira, dia 28, quando enfrentará o Corinthians, às 19 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. No mesmo dia, o Internacional receberá o Red Bull Bragantino, às 21h45, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 2 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-GO – Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique (Ricardinho); Willian Maranhão, Rhaldney (Marlon Freitas), Airton (Léo Pereira) e Shaylon (Kelvin); Wellington Rato e Churín. Técnico: Eduardo Baptista.

INTERNACIONAL – Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenílson (Liziero), Alan Patrick (Carlos de Pena), Maurício (Rodrigo Moledo) e Pedro Henrique (David); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Pedro Henrique, aos 27 e aos 34 minutos do primeiro tempo; Churín, aos 18 do segundo.

ÁRBITRA – Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS – Klaus, Ricardinho e Rhaldney (Atlético-GO); Bustos e Pedro Henrique (Internacional).

PÚBLICO – 5.185 pagantes.

RENDA – R$ 93.725,00.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

