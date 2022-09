Deborah Secco se assume bissexual: Eu sou livre, gosto de pessoas

Por Estadão - Estadão 20

A atriz Deborah Secco se declarou bissexual em entrevista ao jornal carioca Extra neste domingo, 18. Apesar de ser atualmente casada com o ator e diretor Hugo Moura, a atriz comentou que já se envolveu com outras mulheres. “Eu sou livre, gosto de pessoas”, disse ela. “Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres.”

A declaração veio quando Deborah comentou sobre a trama de sua personagem, Marlene, na série Rensga Hits, da Globoplay. De acordo com a artista, a rivalidade com Helena (Fabiana Karla) pode indicar uma atração secreta de uma pela outra.

A atriz também declarou sua admiração por mulheres. “Quando elas são muito incríveis e interessantes, me seduzem também”.

Na sequência, Deborah também falou sobre as críticas que recebeu por assumir já ter se envolvido com homens casados. A atriz declarou que tem uma boa relação com suas ações. “Eu lido com o meu passado com muita tranquilidade. Não tenho problema em falar dos meus tropeços, acho que isso me afasta da possibilidade de cometer os mesmos erros. Se tem uma coisa que não sou na vida é hipócrita”, pontuou a atriz.

Deborah, que atualmente faz sucesso com a série Rensga Hits, aguarda o lançamento de uma produção que gravada em Portugal, parceria da Globoplay com a RTP, Codex 632. A artista também tem trabalhado na obra Mundo Iupi, que será transmitida pelo canal infantil Gloob e é uma criação dela com o marido, Hugo.

