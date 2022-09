Correção: Condenado por estupro, Leandro Lehart se diz vítima de 'injustiça'

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Diferentemente do que foi publicado, o convite para Leandro Lehart compor música para Zé Carioca não foi feito pelo serviço de streaming Disney+ e sim pela Disney Brasil. Segue nota corrigida e atualizada com posicionamento da empresa.

Continua depois da publicidade

Em decisão realizada na sexta-feira, 9, o cantor Leandro Lehart foi condenado pelos crimes de estupro e cárcere privado. A pena fixada é de nove anos, sete meses e seis dias, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Como o processo ainda não transitou em julgado, ou seja, a defesa ainda pode apresentar recursos, Leandro poderá recorrer da sentença em liberdade. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) informou que o processo tramita em segredo de Justiça.

Leandro Lehart é um dos fundadores do grupo de pagode Art Popular, sucesso dos anos 1990. Também foi diretor do Centro Cultural São Paulo (instituição subordinada à Secretaria Municipal de Cultura) de maio de 2021 a fevereiro deste ano. Em agosto, ele foi convidado pela empresa Disney Brasil para compor uma música em homenagem ao personagem Zé Carioca, que foi lançada na semana passada. Em nota, a Disney Brasil informou que “repreende qualquer tipo de violência, seja física ou verbal. A participação do artista no projeto foi pontual e não há planos de futuras iniciativas com ele”.

“Meus amores, estou sendo vítima de uma grande injustiça, mas a verdade vai prevalecer em breve. São 40 anos de carreira e 50 anos de vida acreditando na Justiça, e mesmo que ela tarde, ela não falha. E a maldade não prevalecerá nunca. Obrigado por tudo”, escreveu o compositor em suas redes sociais.

Continua depois da publicidade

A postagem , com uma nota de seus advogados que diz que o caso “ainda pende de decisão final, o que impede maiores considerações quanto aos fatos”, foi repercutida pelo perfil do Art Popular que, procurado pela reportagem, utiliza o comunicado como posicionamento oficial do grupo.

Raisa Toledo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].