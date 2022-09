Pesquisa BTG/FSB mostra alta de Lula para 44%; Bolsonaro tem 35% e Ciro, 7%

Por Estadão - Estadão 13

Pesquisa do Instituto FSB para presidente da República encomendada pelo banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 44% das intenções de voto na estimulada, seguido pelo atual chefe do Executivo e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 35%.

Com relação à pesquisa anterior, de 12 de setembro, Lula cresceu 3 pontos porcentuais (pp) dos 41%, acima da margem de erro de 2 pp e, no mesmo intervalo de uma semana, Bolsonaro permaneceu numericamente estável. Se considerados apenas os votos válidos, Lula teria 47% das intenções e Bolsonaro, 37%.

Ciro Gomes foi a 7%, 2 pp a menos que os 9% da pesquisa da semana passada, e Simone Tebet (MDB) registrou 5%, também 2 pp a menos do que os 7% na amostra anterior.

Soraya Thronicke (União Brasil) obteve 1% e os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somaram 4%, não sabem ou não responderam foram 3%.

Na pesquisa espontânea, Lula tem 42%, Bolsonaro 34%, Ciro 4% e Simone, 3%.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 52% a 39%, ante 51% a 38% na pesquisa de 12 de setembro.

Lula venceria Ciro por 48% a 35% e Simone por 50% a 33%. Ciro bateria Bolsonaro por 49% a 41%. Em um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Simone a senadora venceria por 48% a 40%.

Avaliação do governo

Na pesquisa, o governo Bolsonaro foi considerado ruim ou péssimo por 43% dos entrevistados, ante 44% na anterior, ótimo ou bom por 34% (mesmo porcentual da anterior) e regular por 21% (20% na pesquisa passada) A forma de governar de Bolsonaro é desaprovada por 55%, ante 56% na anterior, e aprovada pelos mesmos 38% da semana passada.

A pesquisa foi feita entre sexta-feira, 16, e domingo, 18, com 2 mil eleitores, intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 2 pp e está registrada no TSE sob o número BR-07560/2022.

Gustavo Porto

Estadao Conteudo

