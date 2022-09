Juventude e Fortaleza empatam e continuam em situação delicada no Brasileirão

Por Estadão - Estadão 8

Em um confronto de times desesperados contra o rebaixamento, ninguém venceu. Mesmo jogando no estádio Alfredo Jaconi o Juventude precisou se esforçar muito para buscar o empate contra o Fortaleza e o jogo de “seis pontos” ficou no empate por 1 a 1, na noite deste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate frustrou os planos dos dois ameaçados de queda à Série B, porque buscavam um fôlego na luta contra o descenso.

O resultado ficou pior para o time gaúcho, que segue como o pior mandante da competição e completou oito jogos sem vencer. O time de Umberto Louzer continua amargando a lanterna (20º), agora com 19 pontos. Já o time de Juan Pablo Vojvoda, ganhou uma posição, ultrapassando o justamente o rival Ceará, e ocupa a 14ª colocação, com 31 pontos ganhos, abrindo três pontos do Avaí, que abre a zona de rebaixamento, com 28.

O Juventude começou o jogo tentando abrir o placar logo de cara. Pitta recebeu em velocidade e de calcanhar tocou para trás. Felipe Pires fez o corta-luz e a bola sobrou limpa para Óscar Ruiz finalizar. O atacante encheu o pé e mandou por cima do gol. O time gaúcho seguia ocupando o campo de ataque, mas começava a esbarrar na falta de qualidade na hora de concluir as jogadas.

O Fortaleza, por sua vez, começou com a proposta mais defensiva, esperando o adversário e tentando o ataque em contragolpes. Principalmente pelas laterais de campo com Capixaba e quando Thiago Galhardo caía para uma das pontas. O jogo ficou aberto, com os times priorizando mais a posse de bola e sem muitas chances de gols.

Na reta final, o Fortaleza ocupou mais o campo de ataque, subindo suas linhas para fazer a marcação na saída de bola. E conseguiu abrir o placar aos 43 minutos. Juninho Capixaba cruzou, José Welison cabeceou na trave e no rebote Thiago Galhardo tentou fintar o zagueiro. A bola sobrou para Caio Alexandre que mandou para área, houve desvio em Paulo Miranda e acabou enganando o golero Pegorari.

O Juventude voltou com mudanças para o segundo tempo, mas manteve a mesma proposta de reter a bola na defesa, trocando passes para armar alguma jogada. Começou levando perigo com Pitta. O atacante paraguaio recebeu na ponta esquerda, puxou para o meio e finalizou cruzado. O chute passou rente a trave, assustando Boeck. Depois foi a vez de Felipe Pires arriscar de longe, desta vez, Boeck teve que trabalhar.

Aos 30 minutos, Umberto Louzer resolveu queimar seus últimos cartuchos de substituições. E dois minutos depois saiu o gol de empate. Vitor Gabriel, que tinha acabado de entrar, completou de cabeça o cruzamento de Capixaba, sem chances para o goleiro do Fortaleza.

O gol animou o time da casa que,com volume de jogo, começou a pressionar o adversário. Chico cobrou escanteio na área, Pitta desviou de cabeça e Boeck meio sem equilíbrio espalmou. Pitta logo depois perderia novamente a disputa com Boeck. O atacante paraguaio recebeu livre, sem marcação, de frente para o gol, mas na hora de finalizar, o goleiro do Fortaleza fez a defesa.

Acuado, o Fortaleza tentou responder com Thiago Galhardo. O atacante recebeu na entrada da área e mandou por cima da meta cearense. E no último cartucho, Capixaba ergueu a bola na área e antes que alguém do Juventude chegasse para finalizar, o zagueiro Igor Benevenuto afastou o perigo. Repetindo o placar do primeiro turno, quando ocorreu o empate por 1 a 1 na Arena Castelão.

Os times agora ganharão uma folga no calendário devido a Data Fifa. O Fortaleza entra em campo somente daqui a 10 dias, quando recebe o Flamengo na quarta-feira (28), às 19h, na Arena Castelão. No mesmo dia e horário, o Juventude viaja para o Rio de Janeiro, onde enfenta o Fluminense no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 FORTALEZA

JUVENTUDE – Pegorari; Vitor Mendes, Paulo Miranda (Elton) e Nogueira; Rodrigo Soares Jean (Bruno Nazário), Jadson (Chico) e Capixaba; Oscar Ruiz (Ruan), Felipe Pires (Vitor Pires) e Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Ronald), José Welison e Caio Alexandre (Tinga); Moisés (Lucas Lima), Thiago Galhardo (Pedro Rocha) e Robson (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Caio Alexandre, aos 43 minutos do primeiro tempo. Vitor Gabriel, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – DyorginesJosé Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS – Paulo Miranda e Vitor Mendes (Juventude); Lucas Sasha, Robson e José Welison (Fortaleza).

RENDA – R$ 14.325,00.

PÚBLICO – 2.144 torcedores.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS).

