Napoli derrota Milan e assume a liderança do Campeonato Italiano

O Milan jogou melhor, mas a vitória no clássico deste domingo, em Milão, ficou com o Napoli, por 2 a 1, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, os napolitanos assumiram a liderança, com os mesmos 17 pontos da Atalanta, mas levam vantagem no saldo de gols (10 a 8). A equipe milanesa soma 14, na quinta colocação.

O Milan pressionou o primeiro tempo inteiro em busca do gol, mas perdeu muitas oportunidades, principalmente com o atacante Giroud. O Napoli aproveitou a ineficácia do adversário e abriu o placar, aos dez minutos da etapa final, com Politano em cobrança de pênalti.

O Milan continuou no ataque e conseguiu o empate, aos 24 minutos, com Giroud, após bela jogada de Theo Hernandez pela esquerda. Mas uma bobeada da zaga do Milan propiciou a Simeone fazer de cabeça o gol da vitória da equipe napolitana, aos 33 minutos.

Pressionado pela torcida, o Milan ainda foi ao ataque em busca de pelo menos o empate, mas, nervosos, os jogadores não conseguiram ter êxito nas jogadas e finalizações.

