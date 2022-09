Post Malone cai em show e é retirado às pressas do palco por paramédicos

Por Estadão - Estadão 19

Post Malone deu um grande susto nos fãs que o assistiam em um show na noite do último sábado, 17. É que o rapper tropeçou em um buraco descoberto durante apresentação em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, e precisou ser retirado às pressas pelos paramédicos. O artista estava cantando Circles quando caiu em um vão no centro do palco, usado para abaixar a guitarra, e ficou gritando de dor por alguns minutos.

Uma pessoa que estava no show contou ao site TMZ que uma das pernas do cantor ficou tremendo incontrolavelmente. Após ser retirado, ele pediu para o público aguardar enquanto tentava se recuperar. Post Malone retornou ao palco 15 minutos depois para terminar a apresentação, enquanto segurava as costelas para conseguir cantar.

Depois de cantar Rockstar e Cooped Up, ele agradeceu a todos os presentes e pediu desculpas pelo ocorrido. Ele ainda ficou um tempo na casa de shows distribuindo autógrafos antes de se retirar definitivamente do local.

Vários vídeos do momento do acidente estão circulando nas redes sociais. Post Malone ainda não se pronunciou sobre o assunto. Ele tem show neste domingo, 18, agendado pelo Twelve Carat Tour, mas ainda não foram divulgadas informações sobre um possível cancelamento.

Redação, O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

