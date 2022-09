Debate Estadão: Garcia tenta se apropriar do que não é dele, diz Haddad

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O candidato Fernando Haddad (PT) continuou disparando contra o governador Rodrigo Garcia (PSDB). Durante debate, o petista continuou associando Garcia a antigos aliados, como Gilberto Kassab (PSD). “Você quer varrer o passado quando te interessa”, disse. O petista também criticou o governador por tentar se “apropriar” de projetos que não são dele.

Continua depois da publicidade

Haddad afirmou que o adversário tenta “capturar os programas feitos por outras pessoas”, mas se afastar dos problemas de gestões passadas. Haddad também destacou que Garcia é novo no ninho tucano. “Rodrigo tenta se apropriar do que não é dele, invocando 28 anos de tradição tucana da qual ele não faz parte”, criticou. Garcia entrou no PSDB em 2021, após 27 anos no DEM.

Matheus de Souza, Giordanna Neves, Gustavo Queiroz e Luiz Vassallo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].