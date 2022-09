Debate Estadão: Primeiro bloco do debate foi marcado por acenos entre candidatos

Por Estadão - Estadão 9

O primeiro bloco do debate promovido entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo por um pool de veículos de imprensa, no estúdio do SBT, foi marcado por acenos entre o governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o prefeito de Santana de Parnaíba, Élvis Cezar (PDT), e também entre o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Vinicius Poit (Novo).

Perguntas feitas entre estes candidatos foram mais propositivas e abordaram temas como empreendedorismo e assistência às crianças. Em uma eleição marcada pelo apoio do PSOL logo no primeiro turno ao PT, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) ficou sem um candidato de menor expressão eleitoral para fazer de “escadinha” e levantar pautas positivas e mais propositivas.

Luiz Vassallo, Matheus de Souza, Giordanna Neves e Gustavo Queiroz

Estadao Conteudo

