Sorteio de mandos da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Fla será na 3ª

Corinthians e Flamengo se enfrentarão na final da Copa do Brasil de 2022. A disputa, que ocorrerá nos dias 12 e 19 de outubro, terá sua ordem de mando de campo definida na próxima terça-feira, dia 20, em evento realizado na sede da CBF. O sorteio, que ocorre às 11h, define qual das equipes jogará primeiro em seu estádio.

A cerimônia das bolinhas terá participação dos treinadores e capitães das duas equipes, assim como uma entrevista coletiva com os técnicos Vítor Pereira, do Corinthians, e Dorival Júnior, do Flamengo, além dos líderes de elenco de ambas as equipes.

Após a realização do sorteio, a Diretoria de Competições da CBF oficializará os locais e os horários das duas últimas partidas da competição. O campeão vai levar R$ 60 milhões de premiação e garantir vaga direta na próxima Libertadores da América. O Flamengo ainda está na decisão da Libertadores e briga pelo título do Brasileirão.

O Flamengo superou o São Paulo, ganhando os dois jogos da semifinal, e busca conquistar o título que escapou no ano passado. Já o Corinthians, que eliminou o Fluminense, quer conquistar o seu primeiro torneio sob o comando do técnico português Vítor Pereira.

Estadao Conteudo

