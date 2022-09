Bruna Marquezine e Xolo Maridueña passeiam pelo Rio de Janeiro neste sábado

Por Estadão - Estadão 9

Xolo Maridueña, protagonista do filme Besouro Azul DC Comics, compartilhou neste sábado, 17, fotos de um passeio com Bruna Marquezine e a irmã dela, Luana Marquezine, no Rio de Janeiro. No Instagram , o ator publicou uma sequência de imagens na biblioteca Real Gabinete Português de Leitura, tradicional instituição cultural lusófona, que fica no Centro da cidade carioca. Os amigos pareciam estar se divertindo bastante no local.

Os seguidores do artista, que não perdem tempo, já comentaram na publicação de Xolo, e muitos mostraram que aprovam um romance entre eles. “Como que não shipar esses dois”, escreveu um fã. “Está rolando, né?”, apostou outro. “Dois namoradinhos”, disse mais um. “O casal que eu amo”, destacou outro seguidor. “Por favor, assumam logo esse namoro, eu estou implorando”, emendou mais um outro fã.

Bruna e Xolo se conheceram nos bastidores de do longa-metragem, onde a brasileira interpreta Jenny, o par romântico do personagem principal, o herói Jaime Reyes, vivido pelo ator.

Personagens de Xolo Maridueña e Bruna Marquezine vão viver par romântico no filme da DC Comics.

Quem é Xolo Maridueña, par de Bruna Marquezine em ‘Besouro Azul’

Além dos dois artistas, o elenco conta com Susan Sarandon como Victoria Kord, George Lopez como o Tio Rudy, Adriana Barraza na pele da avó do herói, Elpidia Carrillo como Rocio e Damián Alcazar como Alberto.

A direção do filme é assinada por Angel Manuel Soto e o roteiro, pelo escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, que escreveu o remake de Scarface. Besouro Azul tem estreia prevista para agosto de 2023.

Thaíse Ramos, especial para o Estadão

