Agnes Nunes se apresenta com show intimista neste sábado, em São Paulo

A cantora e compositora Agnes Nunes se apresenta em um dos locais mais badalados da capital paulista, o Blue Note São Paulo, neste sábado, 17. Em um formato intimista, apenas com voz, teclado (Gabriel Serour) e guitarra (Tio Thulio), a noite será composta por dois shows seguidos, às 20h e às 22h30.

No repertório, além de sucessos como o mais recente lançamento De cada vez (parceria com Sandy), Pode se achegar (com Tiago Iorc), Lisboa, Cida (com Xamã), Agnes cantará as canções de seu disco Menina Mulher, lançado em janeiro deste ano.

Primeiro álbum da carreira, as faixas trazem temas como auto-estima e amor-próprio através de canções cheias de mergulhos introspectivos que misturam o jazz, o R&B, a mpb e o pop. Autora de inúmeros sucessos e de uma voz marcante, a cantora promete um show gostoso e envolvente.

Sobre Agnes Nunes

Revelação da música brasileira, Agnes Nunes transita entre gêneros musicais como a MPB, o forró e o blues. Nascida em Feira de Santana, na Bahia, e criada em Campina Grande, na Paraíba, a artista tem como inspiração nomes como Aretha Franklin, Elza Soares, Nina Simone, Jorge Ben, Queen e Mayra Andrade.

Autodidata, foi aos 12 anos que a artista ganhou um teclado de sua mãe e aprendeu a tocar e a cantar sozinha. Com 14 anos, começou a lançar vídeos na internet e, em pouco tempo, chamou atenção de nomes como Caetano Veloso, Lázaro Ramos, dentre outros artistas que compartilharam suas músicas.

Aos 19 anos, já dividiu palco com algumas das suas principais influências na música popular brasileira, como Chico César e Elba Ramalho. Em apenas quatro anos de carreira, Agnes já soma 28 músicas lançadas e um Leão de Ouro conquistado no Festival Internacional de Criatividade de Cannes pela canção do especial Juntos a Magia Acontece, da TV Globo.

Hoje, a cantora conta com mais de 1,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, quase 700 mil inscritos no canal YouTube e 2,8 milhões de seguidores no Instagram.

