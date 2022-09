Substituto de Richarlison, Son faz 3 e Tottenham goleia por 6 a 2 no Inglês

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Substituto de Richarlison no começo do segundo tempo, o atacante sul-coreano Heung-Min Son marcou três gols na vitória do Tottenham por 6 a 2 sobre o lanterna Leicester, nesse sábado, em casa. Kane, Dier e Bentancur completaram. Tielemans e Maddison descontaram para os visitantes.

Continua depois da publicidade

O resultado faz o Tottenham manter embolada a briga pela liderança do Campeonato Inglês. A equipe chegou aos 17 pontos, empatando com o Manchester City, que leva a melhor no saldo de gols (17 a 11). Mas ambos podem ser ultrapassados pelo Arsenal (15 pontos), que joga no domingo contra o Brentford, fora.

O atacante Richarlison foi titular, mas pouco criou. O brasileiro, nome bem cotado para estar na Copa do Catar, teve uma atuação regular, foi bem marcado e acabou substituído aos 14 minutos da etapa final por Son. O lateral-direito Emerson Royal entrou no lugar de Perisic aos 10 do segundo tempo para reforçar o time londrino. O meia-atacante brasileiro Lucas Moura nem para o banco do Tottenham foi relacionado.

O JOGO

Continua depois da publicidade

O Leicester abriu o placar de pênalti aos 6 minutos, após duas cobranças. Na primeira, Lloris defendeu, mas o árbitro apontou que o goleiro se adiantou antes da hora. Na segunda cobrança Tielemans acertou o canto direito. A festa dos visitantes durou apenas dois minutos, quando o artilheiro Harry Kane marcou de cabeça.

A equipe anfitriã virou aos 21 novamente de cabeça, com o zagueiro Dier após cobrança de escanteio. Apesar de jogar fora e com a derrota, o Leicester manteve o jogo equilibrado até que aos 41 minutos, Maddison marcou um belo gol, ao encobrir com efeito Lloris e empatar. Na sequência, o mesmo Maddison teve uma boa chance, mas viu Lloris defender com os pés.

O Tottenham voltou para o segundo tempo mais ligado e, logo aos 2, o meia uruguaio Bentancur roubou a bola de Ndidi na intermediária de ataque e, antes de entrar na grande área, acertou um chute no canto esquerdo do goleiro Ward.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Jogando em casa, o Tottenham ainda passou um pequeno sufoco (foi salvo por Lloris) antes da entrada decisiva de Son. O sul-coreano marcou o seu primeiro gol aos 28 minutos em um bonito chute no ângulo perto da meia-lua. Aos 39, Son fez o quinto novamente chutando de fora da área. Dois minutos depois, em um contra-ataque, o atacante entrou na área e fez o terceiro.

O resultado dá um belo alívio para o Tottenham, que vinha de uma derrota para o Sporting de Lisboa pela Liga dos Campeões. Já o Leicester, que vinha de um 5 a 2 contra o Brighton, é o lanterna do Inglês com 1 ponto. Seu próximo jogo será dia 3 de outubro contra o Nottingham Forest.

Já o Tottenham volta a campo no dia 1 de outubro contra o Arsenal, fora de casa. Na próxima semana e fim de semana os principais campeonatos europeus param por conta da Liga das Nações.

Um pouco mais cedo o Newcastle recebeu o Bournemouth e empatou por 1 a 1. Billing abriu o placar aos 17 do segundo tempo. O sueco Isak marcou, de pênalti, para os anfitriões cinco minutos depois.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].