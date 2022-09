Diretoria do Fla anuncia a renovação de contrato de João Gomes por cinco anos

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Um dos destaques do time do Flamengo nesta temporada, o volante João Gomes teve o contrato renovado até 2027. O clube divulgou o acerto e postou ainda uma foto do atleta e seu empresário, Carlos Leite, junto à cúpula do clube para a assinatura do vínculo.

Continua depois da publicidade

Revelado nas categorias de base, João Gomes ganhou espaço no time após a chegada de Dorival Júnior. Com as saídas de Willian Arão e Andreas Pereira, o atleta de 21 anos passou a ser peça fundamental na marcação ao lado de Thiago Maia.

Promovido ao time profissional em 2020, João Gomes tem 52 jogos com a camisa rubro-negra e ainda dois gols marcados. Devido à visibilidade que o jogador vinha ganhando por suas atuações, o empresário do atleta já mantinha um ritmo de conversas com o clube buscando um reajuste.

O Flamengo postou em suas redes sociais uma publicação comemorando o acerto sob o título de “O PITBULL RENOVOU”. A postagem diz ainda que o vínculo vai até 31 de agosto de 2027.

Continua depois da publicidade

O acordo entre as duas partes foi selado nesta sexta-feira. João Gomes é titular no time que Dorival Júnior vem designando para a disputa das Copas Libertadores e também a Copa do Brasil.

O Flamengo está na final dos dois torneios. No clássico deste domingo, diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador deve entrar jogando, já que Dorival Júnior pretende colocar a força máxima contra o rival carioca.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].