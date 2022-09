Willian dá assistência e Fulham vence; Aston Villa de Coutinho ganha no aperto

Por Estadão - Estadão 11

Com boa atuação de Philippe Coutinho no primeiro tempo, o Aston Villa derrotou o Southampton, por 1 a 0, nesta sexta-feira, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Aston Villa chegou aos sete pontos e, momentaneamente, se afastou dos últimos lugares na classificação. O Southampton tem a mesma pontuação, mas fica em 12º por ter feito um gol a mais na competição (11 a 10).

O único gol do jogo foi marcado por Ramsey, aos 41 minutos do primeiro tempo, após rebote do goleiro Bazunu, que desviou uma cabeçada de Watkins, que ainda acertou a trave.

No outro jogo da rodada, o Fulham, com Willian e Andreas Pereira, venceu o Nottingham Forest, por 3 a 2, fora de casa, em um jogo bastante disputado.

O nigeriano Awoniyi abriu o placar para os visitantes, aos 11 minutos de jogo, de cabeça, após escanteio cobrado na direita. Mas o Fulham, em seis minutos, virou o placar com a marcação de três gols.

Adarabioyo, de cabeça, empatou, aos nove minutos, após cobrança de escanteio de William. Palhinha, com um lindo chute da entrada da área, fez 2 a 1, aos 12. Aos 15, Reed mostrou habilidade para emendar passe de Reid.

O Nottingham Forest ainda chegou a diminuir com O’Brien, aos 32 minutos, mas não teve força para buscar pelo menos o empate diante de sua torcida.

Com a vitória, o Fulham soma 11 pontos e está em sexto lugar, enquanto o Nottingham Forest, com quatro pontos, é o penúltimo colocado.

