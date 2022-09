Real Madrid mostra apoio a Vini Jr após ofensas racistas e deve acionar a Justiça

Por Estadão - Estadão 10

O Real Madrid finalmente se manifestou sobre as ofensas racistas recebidas por Vinícius Júnior na quinta-feira em um programa de televisão na Espanha. O clube merengue disse ser contrário às formas de discriminação, racismo e xenofobia, promete apoio ao atacante e coloca seus advogados à disposição para qualquer ação necessária no campo jurídico.

“O Real Madrid repudia todo tipo de expressões e comportamentos racistas e xenófobos no âmbito do futebol, do esporte e da vida em geral, como os lamentáveis e infelizes comentários feitos nas últimas horas contra o nosso jogador Vinícius Júnior”, iniciou o clube espanhol em seu comunicado.

“O Real Madrid quer mostrar todo o seu carinho e apoio a Vinícius Júnior, um jogador que entende o futebol como uma atitude perante a vida baseada na alegria, respeito e esportividade. O futebol, que é o esporte mais global que existe, deve ser um exemplo de valores e convivência. O clube instruiu seus serviços jurídicos a tomar medidas legais contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra nossos jogadores”, finalizou.

Desde o início desta sexta-feira, jogadores e entidades têm se manifestado em defesa de Vinícius Júnior. Pelé, Neymar, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães foram alguns dos que foram às redes sociais para tratar do tema. Uma hashtag #BailaViniJr foi criada para defender o jogador.

Vinícius Júnior foi alvo de racismo nesta quinta-feira no programa El Chiringuito de Jugones, da televisão espanhola Mega. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira foi comparado a um “macaco” ao longo de um comentário sobre suas comemorações de gols no Campeonato Espanhol. A ofensa foi feita por Pedro Bravo, representante da Associação dos Empresários de Atletas do país. Mais tarde, em suas redes sociais, ele chegou a se desculpar.

“Deve-se respeitar o adversário. Quando você faz um gol, se quiser sambar, que vá a um sambódromo no Brasil. Aqui (na Espanha) o que se tem de fazer é respeitar seus companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice”, afirmou Pedro Bravo, presidente da Associação de Empresário de Jogadores da Espanha.

Em suas redes sociais, diante da repercussão do ocorrido, Pedro Bravo tentou explicar o uso da expressão “Hacer el mono” (“fazer papel de macaco”, em português) e pediu desculpas. “Quero esclarecer que a expressão “fazer papel de macaco” que usei mal para descrever a dança de comemoração do gol de Vinicius foi feita metaforicamente (fazer coisas estúpidas). Como minha intenção não era ofender ninguém, peço sinceras desculpas. Sinto muito”, escreveu.

