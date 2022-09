Após vaga na final da Copa do Brasil, Corinthians mira recuperação no Brasileiro

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Neste final de semana, o Corinthians terá pela frente o América-MG em Belo Horizonte. Nos últimos cinco jogos, o time oscilou e permitiu que o líder do campeonato desse uma escapada na tabela. O resultado dessa queda de rendimento pode ser vista na classificação, que mostra uma diferença de dez pontos da equipe corintiana para o líder Palmeiras (54 a 44).

Continua depois da publicidade

Além dos dois empates contra o São Paulo e o Inter, o Corinthians perdeu para o Fortaleza e o próprio Palmeiras. A única vitória neste recorte de cinco jogos aconteceu contra o Bragantino.

Para a partida diante do time mineiro, Vitor Pereira espera um time focado e maduro o suficiente para fazer o time voltar a vencer na competição. A base para esse pensamento foi a vitória de 3 a 0 sobre o Fluminense nesta quinta.

“Tenho um grande elenco em mãos. Contra o Fluminense, eles foram sensacionais. Entenderam muito bem que enfrentaram um adversário muito difícil e fizemos um jogo muito consistente”, afirmou o treinador.

Continua depois da publicidade

Vitor Pereira vai esperar uma palavra do departamento médico para saber com quem vai poder contar. Tão importante quanto voltar a vencer é também respeitar a condição física de seus atletas. Renato Augusto, substituído contra o Fluminense, pode ficar como opção no banco de reservas em Minas caso esteja muito desgastado.

Feliz por disputar a sua primeira final de campeonato no futebol brasileiro, o técnico Vitor Pereira tratou de falar da competitividade da sua equipe para projetar um time focado em campo também no Brasileiro. Ao falar sobre chances de título, ele passou o favoritismo para o lado do rival.

“Pelo orçamento e grandes jogadores que têm, o Flamengo é favorito. Mas o futebol tem muitos detalhes. E o que posso garantir é que tenho um time muito competitivo em mãos”, comentou o técnico corintiano.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].