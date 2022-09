Padre Kelmon entra no lugar de Jefferson e tem candidatura aprovada pelo TSE

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou na quinta-feira, 15, por unanimidade, o registro de candidatura de Padre Kelmon (PTB) à Presidência. Com a autorização do registro do petebista, a Corte eleitoral finalizou as análises de candidaturas à Presidência.

Continua depois da publicidade

Kelmon era vice da chapa de Roberto Jefferson (PTB), que teve a candidatura negada pelo tribunal em 1º de setembro. A Corte entendeu que Jefferson está inelegível até 2023 em razão de condenação no julgamento do mensalão.

Outra candidatura negada pela Corte foi a de Pablo Marçal (Pros). O próprio partido de Marçal retirou sua candidatura e decidiu apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência. Marçal, por sua vez, anunciou apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) após ter seu registro negado.

Lavínia Kaucz

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].