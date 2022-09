Qual é a previsão do tempo em São Paulo no fim de semana?

Por Estadão - Estadão 8

A partir deste sábado, 17, o sol volta a aparecer e o tempo a ficar mais firme, com sol entre nuvens no Estado de São Paulo. Há previsão de formação de chuvas fracas e isoladas nas regiões litorâneas, conforme a Climatempo. No decorrer do fim de semana, as temperaturas sobem gradativamente na faixa leste do estado, incluindo a região metropolitana de São Paulo.

Nesta sexta-feira, 16, a chuva diminui na capital paulista, mas o céu permanece encoberto e há possibilidade de garoa no decorrer do dia. A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo acrescenta que, apesar do tempo melhorar e o sol retornar entre nuvens no fim de semana – com temperaturas em gradativa elevação no decorrer do dia -, as madrugadas ainda devem ser geladas.

O sábado deve apresentar muita nebulosidade e chuviscos entre a madrugada e o início da manhã, mas o tempo melhora e o sol retorna entre nuvens ao longo do dia.

No domingo, 18, o dia será de sol com algumas nuvens. Na segunda-feira, 19, e na terça-feira, 20, a expectativa é de sol com muitas nuvens. No entanto, a Climatempo alerta para mudança brusca de temperatura ainda na terça-feira. Na quarta-feira, 21, a máxima chega aos 30ºC, mas na quinta-feira, 22, nova mudança no tempo, com termômetros oscilando entre 17ºC e 22ºC, de acordo com a Climatempo.

Variação da temperatura nos próximos dias em SP

– Sexta-feira: 12ºC e 16ºC

– Sábado: 11ºC e 19ºC

– Domingo: 10ºC e 23ºC

– Segunda: 11ºC e 26ºC

– Terça: 16ºC e 26ºC

– Quarta: 18ºC e 30ºC

– Quinta: 17ºC e 22ºC

Embora em menor intensidade que na última semana, deve permanecer a oscilação entre frio e calor nos próximos dias. As variações bruscas trazem vários impactos para a saúde, do ressecamento da pele ao aumento do risco de enfarte, passando pelas alergias e infecções respiratórias. O frio também favorece a queda da imunidade, o que aumenta a incidência de doenças como gripes e resfriados.

Geada no sul do País

Ainda de acordo com a Climatempo, a massa de ar frio, originada no sul do hemisfério, diminui as temperaturas em todo o Sul do País. Na manhã deste sábado, há expectativa para a formação de geada no Rio Grande do Sul e na serra catarinense.

Municípios de Santa Catarina como Urubici, São Joaquim, Urupema, Vacaria e São José dos Ausentes têm maior probabilidade de ocorrência do fenômeno. As temperaturas mínimas variam de 0°C a 4°C ao amanhecer. No domingo, permanecem as condições de geada. A partir de segunda-feira, já não há mais possibilidade de geada.

