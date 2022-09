Bia Haddad e Ingrid Martins são eliminadas em torneio esloveno

Por Estadão - Estadão 4

As tenistas brasileiras Beatriz Haddad Maia e Ingrid Martins se despediram do Torneio de Portoroz, na Eslovênia, nesta sexta-feira. Bia foi eliminada nas quartas de final da chave de simples, enquanto Ingrid caiu na semifinal das duplas, formando parceria com a russa Alena Fomina.

Primeira a entrar em quadra nesta sexta, Bia era favorita diante da romena Ana Bogdan, atual 65ª do ranking, mas oscilou demais ao longo dos três sets. E acabou sendo superada por 2 a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 7/5, em 2h39min de duelo na quadra dura do torneio de nível WTA 250.

Bia vinha de duas vitórias consecutivas sobre a rival. Atual número 18 do mundo, a brasileira só havia perdido uma vez para a romena, ainda em 2013, quando abandonou no primeiro set por problemas físicos.

Em seu melhor momento da carreira, a tenista brasileira já definiu quais torneios vai disputar na sequência da temporada. O próximo desafio será o WTA 500 de Tóquio, já na semana que vem. Em seguida, ela estará no WTA 250 de Tallinn (Estônia), no WTA 500 de Ostrava (República Checa), no WTA 500 de San Diego (EUA) e no WTA 1000 de Guadalajara (México).

Nas duplas, Ingrid Martins e Alena Fomina levaram uma virada na semifinal e acabaram sendo derrotadas pela espanhola Cristina Bucsa e pela eslovaca Tereza Mihalikova por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 10/6.

Ingrid, que já formou dupla com Bia em diversos torneios, disputou uma semifinal de nível WTA pela segunda vez na carreira. Ela ainda busca sua primeira final no circuito.

