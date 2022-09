Pesquisa Datafolha: Entre mulheres, Lula tem 46% contra 29% de Bolsonaro

Por Estadão - Estadão 12

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no eleitorado feminino, com 46%, contra 29% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ambos mantiveram os números registrados no levantamento anterior, publicado em 9 de setembro.

Continua depois da publicidade

Bolsonaro tenta reduzir a rejeição entre as mulheres, que somam 52% do eleitorado brasileiro. Uma das estratégias é ampliar a participação da primeira-dama Michelle Bolsonaro na campanha, mas o presidente esbarra no histórico de atitudes machistas.

Entre os homens, Bolsonaro caiu sete pontos porcentuais e agora lidera por 44% a 37% contra o petista.

Bruno Luiz e Isadora Duarte

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].