Avião da Gol faz pouso de emergência em Belo Horizonte

Um avião da Gol fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte durante a manhã desta quinta-feira, 15. A companhia explicou que o motivo do desvio na rota do voo G31694, que partiu às 10h38 de Guarulhos com destino a Salvador, foi por “problemas técnicos”.

“A tripulação conduziu os procedimentos conforme preconizado”, disse a Gol em nota, frisando que “todos os procedimentos foram realizados com foco na segurança”. O desvio foi comunicado ao aeroporto por volta das 12h10 e, dez minutos depois, o avião pousou.

Segundo a BH Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, a pista de pouso e decolagem passou por vistoria e foi liberada às 12h24. Os 169 passageiros que estavam a bordo da aeronave conseguiram fazer o desembarque com segurança e serão realocados em outro voo para Salvador às 16h20.

“Todos os procedimentos de segurança foram adotados no aeroporto para contribuir no atendimento ao chamado”, declarou a BH Airport. A Gol ainda informou que os passageiros “estão recebendo todas as facilidades” enquanto aguardam a próxima aeronave na capital mineira.

