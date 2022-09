Cristiano Ronaldo marca 1º gol da temporada em vitória do United sobre o Sheriff

Por Estadão - Estadão 7

Cristiano Ronaldo precisou de oito jogos para marcar seu primeiro gol nesta temporada. O jejum acabou nesta quinta-feira, quando ele converteu um pênalti e fechou o placar da vitória por 2 a 0 do Manchester United sobre o Sheriff Tiraspol, da Moldávia, na casa dos adversários. O jogo foi válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga Europa.

O resultado é um alívio para o time comandado por Erik Ten Hag, já que o jogo de estreia no torneio europeu terminou com derrota por 1 a 0 para o Real Sociedad, no Old Trafford. No jogo desta quinta, existia certa apreensão, até porque o Sheriff foi o responsável por uma das grandes zebras da história da Liga dos Campeões. No ano passado, surpreendeu a todos ao vencer o Real Madrid na fase de grupos.

Com a primeira vitória, o United fica em segundo lugar no Grupo E, com os mesmos três pontos que o Sheriff, terceiro colocado. O líder é o Real Sociedad, que chegou aos seis pontos ao vencer, por 2 a 1, o Omonia, único da chave que ainda não pontuou.

Titular apenas pela terceira vez neste início de temporada, Cristiano Ronaldo formou um trio de ataque ao lado de Sancho e do brasileiro Antony, que teve bons momentos na partida, embora não tenha balançado a rede como seus companheiros de setor ofensivo. O zero foi tirado do placar por Sancho, em chute cruzado que fez a bola bater na trave antes de morrer na rede.

O gol de Cristiano Ronaldo saiu perto do intervalo, aos 38, em cobrança de pênalti após falta sofrida pelo lateral-direito Dalot dentro da área. Foi a primeira bola colocada na rede pelo craque português desde maio, quando marcou contra o Brentford, na edição 2021/2022 do Campeonato Inglês. Na atual temporada, estreou no dia 7 de agosto e participou de sete jogos antes do compromisso desta quinta, sem marcar gols em nenhum deles.

No segundo tempo, o campo moldávio recebeu mais jogadores brasileiros. O volante Casemiro reforçou o Manchester United ao entrar no lugar de McTominay na volta do intervalo. Ao decorrer da partida, Stjepan Tomas, treinador do Sheriff, também apostou em atletas do Brasil, mandado ao gramado os atacantes Felipe Vizeu, ex-Flamengo e Ceará, e Vitor Pernambuco, revelado pela Portuguesa.

A presença de Casemiro no meio de campo ajudou o United a deixar o jogo sob controle para administrar o resultado, sem correr riscos. Já as alterações do time da casa não surtiram maior efeito e a etapa final correu sem grandes surpresas, finalizada da mesma forma como acabou o primeiro tempo, com o placar marcando vitória por 2 a 0 para o lado inglês.

EVANDER COMANDA MIDTJYLLAND

A rodada desta quinta foi de muitos gols no Grupo F. O Midtjylland, da Dinamarca, contou com gols brasileiros para aplicar uma goleada por 5 a 1 sobre a Lazio. O atacante Evander, ex-Vasco, deu duas assistências, uma delas para gol do lateral brasileiro Paulinho, e ainda marcou um gol de pênalti. Na mesma chave, o Feyenoord fez 6 a 0 no Sturm Graz.

No Grupo H, o Monaco perdeu por 1 a 0 para o Ferencvaros e o Trabzonspor venceu o Estrela Vermelha por 2 a 1. No Grupo G, o Qarabag superou o Nantes por 3 a 0 e o Freiburg bateu o Olympiacos pelo mesmo placar.

