TSE lança campanha com CBF pela paz nas eleições

Por Estadão - Estadão 6

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, anunciou nesta quinta-feira, 15, campanha pela paz nas eleições. O lançamento ocorre no Dia Internacional da Democracia e tem o objetivo de lembrar, segundo Moraes, que “adversários não são inimigos, devem se respeitar e devem jogar a regra do jogo, que no caso eleitoral, é a legislação eleitoral e a Constituição”.

“É importantíssimo comemorarmos e lembrarmos no Dia da Democracia que o TSE e todo o Poder Judiciário existe para garantir o estado democrático de direito e para garantir a democracia”, ressaltou o presidente da Corte.

Moraes lamentou casos de violência física e verbal ocorridos no contexto das eleições deste ano e lembrou a agressão do deputado Douglas Garcia (Republicanos-SP) à jornalista Vera Magalhães em debate realizado na última terça-feira, 13. “Coisa totalmente fora dos padrões de civilidade”, criticou.

Lavínia Kaucz

Estadao Conteudo

