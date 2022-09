Pesquisa Genial/Quaest no Rio traz Castro mais líder e Bolsonaro à frente

Por Estadão - Estadão 14

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição, consolidou sua liderança na campanha fluminense, indica a última pesquisa Genial/Quaest. Com 31% das intenções de voto, ele aparece dez pontos porcentuais à frente de Marcelo Freixo (PSB), que marcou 21%. Foi um aumento na diferença registrada entre os índices registrados pelos dois candidatos na rodada anterior – respectivamente, 25% e 19% Em terceiro está Rodrigo Neves (PDT), com 7% – antes era 6%.

Cyro Garcia (PSTU) vem em quarto lugar, com 4%. Paulo Ganime (Novo), Juliete Pantoja (Unidade Popular) e Wilson Witzel (Partido da Mulher) têm 2% cada. Eduardo Serra (PCB) e Luiz Eugênio Honorato têm 1%. Indecisos representam 13%. Eleitores que votam em branco, nulo ou que não vão votar são 16%.

Freixo (31%) e Castro (29%) estão tecnicamente empatados na capital. Mas o governador aparece à frente do pessebista na Baixada Fluminense (31% a 16%) e no interior (34% a 12%). Castro também lidera em todas as faixas de renda (24% a 17% até dois salários mínimos; 32% a 22% de dois a cinco; e 39% a 23% mais de cinco).

Castro é líder ainda em todos os níveis de escolaridade (25% a 16% no Ensino Fundamental, 34% a 19% no Médio e 34% a 27% no Superior), entre homens (38% a 29%) e mulheres (25% a 21%) e entre católicos (35% a 22%) e evangélicos (35% a 10%).

Freixo é líder entre os mais jovens

Na estratificação por idade, Freixo é líder entre os mais jovens (16 a 30 anos), com 24%, contra 19% de Castro. O governador, porém, supera Freixo nas outras faixas: 35% a 17% (31 a 50 anos) e 35% a 21% (mais de 50 anos).

Para 48% dos eleitores, sua escolha já é definitiva, mas 50% admitem mudar de voto.

No segundo turno, o governador venceria o candidato do PSB por 42% a 34%. Se enfrentasse Neves, Castro seria vencedor por 43% a 24%. Se a disputa fosse entre Freixo e o pedetista, o pessebista venceria, mas na faixa de empate técnico: 33% a 29%. Para o Senado, Romário (PL) tem 37%, Alessandro Molon (PSB), 17%; e Clarissa Garotinho (União) e Cabo Daciolo (PDT) têm 9% cada.

Bolsonaro aparece à frente de Lula

Na corrida pela Presidência, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, ultrapassou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem agora 40% das intenções de voto, contra 36% do petista. Lula perdeu três pontos porcentuais.

No segundo turno, a situação é de empate técnico. Bolsonaro tem 45%, contra 44% de Lula. A pesquisa apurou ainda que para 44% dos eleitores, a volta do PT ao poder gera medo, enquanto 42% temem a continuidade do governo Bolsonaro.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.500 pessoas com mais de 16 anos entre 10 e 13 de setembro. As entrevistas foram feitas nas casas dos eleitores no Estado do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e protocolada sob os números RJ-06349/2022 e BR-01798/2022.

