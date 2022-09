Para vice do BCE, zona do euro enfrenta agora uma perspectiva desafiadora

Por Estadão - Estadão 10

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta quinta-feira que a zona do euro está enfrentando agora uma perspectiva desafiadora. Em discurso durante conferência sobre o futuro do sistema financeiro da União Europeia, em Lisboa, Guindos disse que a inflação recorde na zona do euro está prejudicando os gastos e a produção e que as pressões de preços continuam se fortalecendo e ampliando.

Guindos destacou também que a projeção de inflação neste e no próximo é inaceitavelmente alta e que o crescimento do bloco irá se desacelerar significativamente.

“Um período de incerteza elevada está aqui para ficar por algum tempo”, disse Guindos, acrescentando que a situação atual torna mais complexa a tarefa do BCE de tomar decisões. “Nesse ambiente desafiador, a política monetária precisa seguir uma linha tênue para ter acertos.”

Guindos afirmou ainda que a política do BCE continua sendo acomodatícia, embora a instituição tenha elevado suas principais taxas de juros em 1,25 ponto porcentual desde julho.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

