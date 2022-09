Ucrânia: Zelensky sofre acidente de carro em Kiev, diz porta-voz

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Um veículo colidiu com o carro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev, afirmou o porta-voz Sergii Nykyforov em uma publicação no Facebook na noite desta quinta-feira.

Continua depois da publicidade

De acordo com Nykyforov, Zelensky foi examinado por médicos que acompanham o chefe de estado e “nenhum dano grave foi detectado”, destacou ele na rede social. “Todas as circunstâncias do acidente serão descobertas pelos agentes da lei”, acrescentou.

Letícia Simionato

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].