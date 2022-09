Neymar ironiza cartão recebido após comemoração: 'Futebol cada vez mais chato'

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Na virada do Paris Saint-Germain sobre o Maccabi Haifa, pela Liga dos Campeões, Neymar brilhou e foi às redes depois de 11 partidas de jejum na competição continental. Porém, nem tudo foi perfeito na vida do camisa 10, que recebeu cartão amarelo após comemorar o gol que decretou o placar de 3 a 1 na partida.

Continua depois da publicidade

Após comemorar ao lado de seus companheiros de equipe, Neymar repetiu um tradicional gesto que segue seus gols. Levou as duas mãos às bochechas e sorriu. O ato, porém, desagradou o árbitro da partida que advertiu o atacante com um cartão amarelo, algo que revoltou o camisa 10, que contestou. Ainda, ao ser substituído por Carlos Soler, se mostrou indignado com a advertência.

Logo após a partida, o craque usou o Instagram para protestar. Em um storie publicado em seu perfil oficial, Neymar desabafou. “Mais uma vitória. Estamos de parabéns. Mas seguimos, né? Isso aí, comemoração e amarelo. Mais uma para a lista do ‘NJ’. É só comigo que acontecem essas coisas. Da próxima vez, vou avisar os árbitros o que vou fazer”, disse o jogador no stories, que ainda legendou o vídeo com os dizeres “Futebol cada vez mais chato.”

Com o triunfo, a equipe parisiense lidera o Grupo H da Liga dos Campeões, com 6 pontos. O Benfica, também com 6, ocupa a segunda posição nos critérios de desempate.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].