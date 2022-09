Interino tenta reorganizar Santos em meio a incertezas sobre novo treinador

Por Estadão - Estadão 11

Enquanto o Santos continua procurando um novo treinador para substituir Lisca, em meio a muitas incertezas, o interino Orlando Ribeiro segue trabalhando para evitar a formação de uma crise ainda maior. A responsabilidade de Ribeiro, originalmente treinador do time sub-20 santista, é grande, pois buscará a reabilitação em um clássico com o Palmeiras, às 18h30 de domingo, no Allianz Parque.

O duelo marcará o reencontro do técnico com seu ex-time. No ano passado, Ribeiro comandou a categoria sub-17 do Palmeiras e venceu a FAM Cup, competição organizada pelo clube alviverde para preencher uma lacuna de calendário. Também foi vice-campeão paulista. Antes, trabalhou na base do São Paulo e conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, com Antony, hoje no Manchester United, como um dos maiores destaques do elenco.

Orlando Ribeiro chegou ao Santos em março deste ano e viu as decisões tomadas pela administração alvinegra nos últimos meses o levarem ao cargo de interino. O clube tinha Marcelo Fernandes como auxiliar fixo, e foi ele quem assumiu interinamente após a demissão de Fabián Bustos. Assim que Lisca chegou, contudo, Fernandes deixou o time. A vaga de auxiliar fixo foi preenchida pelo ex-zagueiro Claudiomiro, mas Ribeiro foi o escolhido para comandar a equipe frente à nova demissão.

Por enquanto, não há definição sobre um novo treinador. O nome de Vanderlei Luxemburgo chegou a ser cogitado, mas foi descartado pelo Comitê de Gestão. Além da busca por um técnico, a diretoria pode trazer um executivo de futebol, função que vem sendo acumulada pelo presidente Andres Rueda desde a demissão de Newton Drummond.

Alheio às incertezas dos bastidores, Orlando Ribeiro comandou mais um treino nesta quarta-feira. Como Ângelo, de volta após servir a seleção sub-20, e Carlos Sánchez, recuperado de lesão, retornaram aos treinamentos na terça, o único desfalque é o volante Rodrigo Fernández. Ribeiro estuda a possibilidade de mudar o sistema tático que vinha sendo utilizado por Lisca.

