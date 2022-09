Hélio dos Anjos admite convite do Avaí e diz que pretende seguir na Ponte em 2023

Por Estadão - Estadão 7

Apesar da Ponte Preta ter empatado em casa em um duelo direto para se aproximar do G-4 da da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Ituano, por 1 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, o resultado da partida foi ofuscado pelo futuro do técnico Hélio dos Anjos na noite de terça-feira.

Devido à campanha de recuperação feita pela Ponte Preta neste segundo turno de Série B, o nome de Hélio dos Anjos ficou em evidência no mercado. O próprio treinador revelou que, nesta semana, recebeu um convite do Avaí para substituir Eduardo Barroca, antes mesmo do acordo com Lisca, que deixou o Santos na segunda-feira e acertou com o Avaí no dia seguinte.

Mas admitiu que seu pensamento está no clube campineiro, onde ele deseja disputar a Série A2 do Campeonato Paulista de 2023, deixando claro que pretende renovar o contrato, atualmente válido somente até o final do ano.

“Confirmo que houve consulta, mas não saio da Ponte antes de terminar meu contrato. Não tenho motivo, quero terminar minha competição. Estou bem entrosado com o clube, a cidade, nem entro em discussão. Não tenho idade para ficar jogando notícia para valorizar. Tenho vontade de disputar a Série A2 (do Paulista). Não estou pensando em renovar contrato agora, porque estamos muito focados aqui. Mas estou externando meu pensamento, que é o prazer que eu vou ter de continuar a trabalhar na Ponte”, disse Hélio dos Anjos.

Ele lembrou que tem dois acessos no currículo na Série A2. “Para quem não sabe, disputei e subi duas vezes a Série A2: Santo André, em 1993, e XV de Piracicaba, em 1994. Daqui a pouco vou disputar com a Ponte e buscar mais um acesso. Para mim não muda nada se é A2 ou A3, tudo é aprendizado e oportunidade.”

A Ponte Preta já vem trabalhando pela renovação de contrato com Hélio dos Anjos, devido ao interesse mútuo. O final feliz deve acontecer depois que o clube definir sua situação de vez na Série B. Atualmente, com 40 pontos está na oitava colocação.

Estadao Conteudo

