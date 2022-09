Palmeiras lidera ranking mundial de estatísticas pelo segundo mês consecutivo

Por Estadão - Estadão 10

Não há dúvida de que o Palmeiras é atualmente um dos melhores times do País, mas esse título também pode ser estendido ao resto do planeta. Pelo segundo mês consecutivo, a equipe alviverde lidera o ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), à frente de times como Chelsea, Liverpool e Real Madrid.

Líder também do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras aparece no ranking da IFFHS com 305 pontos, dois a mais do que o Flamengo, na segunda colocação. Em agosto, o finalista da Libertadores também estava na vice-liderança, empatado com o Liverpool. O time inglês está atualmente na terceira colocação, com 293, seguido de Chelsea (276) e Real Madrid (268).

O órgão, com base em Zurique, na Suíça, escolheu o Palmeiras como o melhor time de 2021, ano em que o clube brasileiro conquistou duas vezes a Copa Libertadores – a primeira foi pela edição de 2020, adiada por causa da pandemia – e uma Copa do Brasil, todas sob o comando do técnico português Abel Ferreira.

Os outros dois brasileiros a figurarem no Top 10 são o Athletico-PR e o Atlético-MG. Depois de derrotar o Palmeiras e garantir vaga na final da Libertadores, o time de Felipão subiu quatro posições e está em sexto lugar, com 264 pontos. Logo atrás vem o Manchester City, com 262, seguido do time mineiro. O atual campeão brasileiro soma 257 pontos, ganhando vantagem sobre Rangers e Ajax entre os dez melhores.

Outro que subiu posições e entrou no Top 20 foi o São Paulo. O time de Rogério Ceni, que garantiu uma vaga na decisão da Sul-Americana deois de uma virada épica sobre o Atlético-GO, passou da 24ª para o 19º lugar, com os mesmos 200 pontos do Benfica, posicionado atrás.

Confira o ranking de setembro da IFFHS:

1º Palmeiras 305

2º Flamengo 303

3º Liverpool

4º Chelsea

5º Real Madrid

6º Athletico-PR

