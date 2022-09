Presidente da China visita Casaquistão antes de cúpula com Putin

Por Estadão - Estadão 9

O presidente chinês, Xi Jinping, iniciou nesta quarta-feira sua primeira viagem ao exterior desde o início da pandemia com uma parada no Casaquistão antes de uma cúpula com o russo Vladimir Putin e outros líderes de um grupo de segurança da Ásia Central. A visita de Xi destaca a importância que Pequim atribui à afirmação de seu papel como líder regional em meio à tensão com os Estados Unidos, Japão e Índia.

De terno azul e uma máscara facial, Xi foi recebido na pista do aeroporto pelo presidente Kassym-Jomart Tokayev e uma guarda de honra, todos usando máscaras.

O governo de Tokayev disse que os dois líderes discutirão energia e comércio. O Casaquistão, um país povoado com 19,4 milhões de pessoas e extensas pastagens, é um grande produtor de petróleo e gás. A China é um cliente líder.

Na quinta-feira, 15, Xi deve voar para Samarcanda, no vizinho Uzbequistão, para uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês), de oito nações, liderada pela China e pela Rússia.

Pequim e Moscou veem a SCO como um contrapeso às alianças dos EUA no leste da Ásia. Outros governos da SCO incluem Índia, Casaquistão e Paquistão, por exeplo. Observadores incluem Irã e Afeganistão.

Xi e Putin planejam realizar uma reunião individual e debater a situação da Ucrânia, de acordo com o assessor de política externa do presidente russo, Yuri Ushakov.

Associated Press

Estadao Conteudo

