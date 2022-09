Michael Keaton comenta sobre o cancelamento de Batgirl no Emmy 2022

Por Estadão - Estadão 8

Michael Keaton, um dos atores que interpretou o Batman no cinema, encarnaria mais uma vez o homem morcego no filme Batgirl, produção estrelada por Leslie Grace e que foi cancelada pelo CEO da Warner, David Zaslav. A produção seria lançada pela HBO Max. O ator falou pela primeira vez desde o anúncio da suspensão do filme, em entrevista à revista Variety.

“Acho que foi uma decisão de negócios. Eu vou assumir que foi uma boa. Eu realmente não sei”, disse o ator no tapete vermelho do Emmy 2022, após ganhar o prêmio de Melhor Ator em Série Limitada, pela sua atuação na trama Dopesick.

Quando questionado se ele aparecerá como Batman mais uma vez, Keaton brincou: “um pouco mais tarde, hoje à noite, provavelmente, se você tiver sorte o suficiente”.

Em seu discurso de agradecimento, Michael Keaton dedicou o prêmio aos pais e à sua família: “Meus pais não eram exatamente patronos das artes, nós não éramos patronos de nada, francamente. Mas quero agradecê-los. Eu só quero agradecer a todas as pessoas da minha família por nunca fazerem eu me sentir um tolo, porque eu mesmo fiz isso várias vezes. Essa é a coisa sobre cometer erros, há um enorme poder e mérito nisso. Estou feliz por ter feito papel de bobo repetidas vezes”, disse o ator no palco do Emmy 2022.

Segundo a diretoria da Warner, Batgirl não será lançado em nenhuma plataforma. A adaptação da DC Comics, agora engavetada, teve um orçamento de produção de US$ 90 milhões, (cerca de 466 milhões em reais).

