Bolsas de NY fecham nas maiores quedas desde junho de 2020, após CPI dos EUA

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Advertisement

As bolsas de Nova York fecharam em forte queda nesta terça-feira, 13, com recuos de 4% a 5%. Os principais índices acionários de Wall Street tiveram o pior desempenho diário desde junho de 2020, na esteira do avanço inesperado no índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Continua depois da publicidade

No fechamento, o Dow Jones caiu 3,94%, a 31.104,97, o S&P 500 perdeu 4,32%, a 3.932,69,e o Nasdaq tombou 5,16%, a 11.633,57 pontos.

Em agosto, a inflação ao consumidor norte-americano teve alta mensal de 0,1% e anual de 8,3%. O resultado surpreendeu analistas, que previam queda de 0,1%, no que representaria a primeira deflação mês a mês desde maio de 2020, como registrou o Projeções Broadcast.

“As ações dos EUA estão desmoronando depois que uma inflação muito alta deixou Wall Street nervosa por estar otimista demais ao prever o fim do ciclo de aperto do Fed”, diz o analista da Oanda, Edward Moya. “O Fed provavelmente terá que ser ainda mais agressivo com o aumento das taxas e isso é uma má notícia para ativos de risco”.

Continua depois da publicidade

Diferentes casas de projeções passaram a descartar a possibilidade de alta de 50 pontos-base (pb) nos juros na próxima quarta-feira, 21. As expectativas por posição mais agressiva do Fed também foram acompanhadas pelo mercado. Nas apostas monitoradas pelo CME Group, a chance de aumento de 50 pb zerou de ontem para hoje, enquanto de 75 pb caiu de 91% para 68% e de 100 pb subiu de zero para 32%, no fim da tarde.

Para a reunião de dezembro, a probabilidade de taxas Fed Funds acima de 4% passou a representar 83,5%, contra 25,5% ontem, de acordo com o mesmo monitoramento.

No S&P 500, os setores de comunicação e tecnologia foram os mais penalizados, em paralelo ao avanço dos juros da ponta curta dos Treasuries. Meta (-9,37%), Apple (-5,87%), Microsoft (-5,50%) e Alphabet (-5,90%), por exemplo, ficaram no vermelho.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Já o Twitter subiu 0,80%, após acionistas terem votado em apoio à proposta de aquisição de Elon Musk por US$ 44 bilhões – acordo que o bilionário busca romper.

Ilana Cardial

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].