Sporting faz 2 gols no final e derrota o Tottenham pela Liga dos Campeões

Em um jogo bastante disputado, o Sporting venceu o Tottenham, por 2 a 0, nesta terça-feira, em Lisboa, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. Com o resultado, o time português lidera a chave com seis pontos, contra três dos ingleses. Olympique de Marselha e Eintracht Frankfurt jogam mais tarde.

As duas equipes somaram boas oportunidades de marcar nos primeiros 45 minutos. O Tottenham mostrou que o trio formado por Harry Kane, Son e Richarlison, mais entrosado, poderá causar danos a qualquer tipo de rival. Por duas vezes, um melhor posicionamento do atacante brasileiro poderia ter colocado o time inglês em vantagem, mas a posição de impedimento parou o prosseguimento da jogada.

O Sporting apostou na troca rápida de passes e muita velocidade na movimentação de seus atacantes para surpreender a defesa inglesa. Trincão quase abriu o placar, de fora da área, mas foi Edwards, em grande jogada individual, que, por pouco, não abriu o placar no final da etapa inicial.

O domínio do Tottenham aumentou no segundo tempo, apesar da bola ficar mais tempo no pé do Sporting. Com a armação de Perisic, os ingleses pressionaram e os brasileiros quase tiveram sucesso em suas conclusões. Emerson Royal só não marcou por que o goleiro Adan fez bela defesa, enquanto Richarlison, livre, errou cabeçada.

Na parte final, o Tottenham diminuiu a intensidade na marcação e o Sporting aproveitou para entrar mais na área do rival e definir a vitória. Aos 44, Porro obrigou Lloris a fazer uma grande defesa. Na cobrança de escanteio, Paulinho, de cabeça, fez 1 a 0 para os portugueses.

E tinha mais. Aos 48, Arthur Gomes, que havia entrado três minutos antes, fez grande jogada pela esquerda, ao passar por dois marcadores, e colocou no meio das pernas de Lloris. Um golaço.

GRUPO C

Em Plzen, na República Checa, a Internazionale não teve grandes dificuldades para superar o Viktoria, por 2 a 0, e somar seus primeiros três pontos no Grupo C. O time local perdeu a segunda seguida na competição.

A Inter fez um gol em cada tempo. Dzeko abriu o placar, aos 20 minutos de jogo, enquanto Dumfries ratificou a vitória, aos 26 da etapa final.

Bayern de Munique e Barcelona, que também somam três pontos na chave, ainda se enfrentam nesta terça-feira, na Alemanha.

