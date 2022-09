Graham Potter estreia pelo Chelsea e participa pela 1ª vez da Liga dos Campeões

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Contratado para substituir Thomas Tuchel, Graham Potter fará seu primeiro jogo como treinador do Chelsea nesta quarta-feira, contra o RB Salzburg, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Além de ser a estreia do técnico de 47 anos no comando do clube londrino, a partida também marcará a primeira participação dele no principal torneio de clubes da Europa.

Continua depois da publicidade

“Minha experiência com a Liga dos Campeões é apenas como torcedor”, comentou Potter. Apesar disso, lembrou que já teve viveu as emoções de disputar a Liga Europa. “Mas, claro, tive experiência na Liga Europa com Ostersunds, vencendo o Galatasaray para conseguir uma vaga na fase de grupos”, completou.

O Ostersunds citado por Potter é o time sueco no qual ele trabalhou por cinco anos. Lá, conquistou três acessos, o inédito título da Copa da Suécia e uma classificação histórica ao mata-mata da Liga Europa. Depois, realizou trabalhos no Swansea City e no Brighton & Hove Albion, antes de acertar com o Chelsea na semana passada.

A estreia de Graham Potter seria no final de semana, contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês, mas todos os jogos da sétima rodada foram adiados em razão da morte da Rainha Elizabeth II. Com isso, ganhou mais tempo para treinar e conhecer o elenco. “Tem sido um turbilhão, conhecer pessoas, sair de Brighton, aprender sobre os jogadores. Até agora tem sido muito, muito positivo”, afirmou.

Continua depois da publicidade

Antecessor de Potter, Thomas Tuchel foi demitido justamente depois de perder na Liga dos Campeões. A rodada de estreia foi de muita frustração com uma derrota por 1 a 0 para o Dínamo Zagreb, na Croácia.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].