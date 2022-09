Emmy 2022 consagra 'Succession' e 'Ted Lasso' em noite de premiação

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Emmy 2022 consagrou Succession, série da HBO, que levou para casa o prêmio de Melhor Série de Drama, desbancando outras favoritas como Euphoria, Round 6 e Stranger Things. A série era a produção com mais indicações, 25, e conquistou três estatuetas, incluindo os prêmios de melhor ator coadjuvante e melhor roteiro em série de Drama.

Continua depois da publicidade

Outros destaques da noite foram as premiações de Ted Lasso, da Apple TV+, que venceu a categoria melhor Série de Comédia, e The White Lotus, também da HBO, que conquistou o prêmio de melhor minissérie. A produção também levou para casa a estatueta de melhor atriz e ator coadjuvantes, além de melhor roteiro e melhor direção em minissérie, esses dois últimos entregues a Mike White, que escreveu e dirigiu todos os episódios.

Primeira série em língua não-inglesa a concorrer em um Emmy, Round 6, disponível na Netflix, saiu da premiação com duas estatuetas: melhor Direção e melhor Ator em Série de Drama.

Consagração

Continua depois da publicidade

O Emmy 2022 ajudou a consagrar Zendaya, que levou para casa o prêmio de melhor Atriz por seu trabalho como Rue, na série Euphoria. “O meu maior desejo para Euphoria é que ela possa ajudar as pessoas”, disse ela, em seu discurso de aceitação do prêmio.

Outro destaque foi para a série Abbot Elementary, sitcom em formato de falso documentário sobre uma escola pública com poucos recursos e majoritariamente frequentada por pessoas negras. Disponível na plataforma de streaming Star+, a produção conquistou os prêmios de melhor Roteiro e melhor Atriz Coadjuvante em série de comédia. Na categoria melhor Programa de Competição, Lizzos Watch Out for the Big Grrrls, em que a cantora Lizzo busca uma nova dançarina para sua equipe, desbancou o reality RuPauls Drag Race.

Homenagens

Advertisement

Continua depois da publicidade

Como todo ano, a premiação entregou o Governors Award, prêmio especial em homenagem a um artista que tenha um papel importante para a indústria. A homenageada deste ano foi a atriz Geena Davis, por conta de seu trabalho no Instituto Geena Davis, que tem a intenção de promover a presença de mulheres em programas de televisão. A organização tem como lema “Se ela pode ver, ela pode ser”.

Também tradição, a homenagem a artistas e trabalhadores da indústria mortos foi feita por John Legend. Entre os homenageados estavam o ator Sidney Poitier e as atrizes Betty White e Anne Heche.

Confira a lista completa de vencedores do Emmy

Melhor Minissérie: The White Lotus

Série de comédia: Ted Lasso

Série de Drama: Succession

Melhor ator em série limitada: Michael Keaton por Dopesick

Melhor ator coadjuvante em série limitada: Murray Bartlett por The White Lotus

Melhor ator coadjuvante em série de drama: Matthew Macfadyen por Succession

Melhor atriz coadjuvante em série de drama: Julia Garner por Ozark

Melhor Atriz Coadjuvante em série de comédia: Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary

Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Brett Goldstein por Ted Lasso

Melhor programa de esquetes: Saturday Night Live

Melhor Talk Show de Variedade: Last Week Tonight With John Oliver

Melhor Atriz Coadjuvante em série limitada ou filme: Jennifer Coolidge por The White Lotus

Melhor atriz em série limitada ou filme: Amanda Seyfried por The Dropout

Programa de Competição: Lizzos Watch Out for the Big Grrrls

Melhor direção em minissérie: Mike White, que dirigiu todos os episódios de The White Lotus

Melhor Roteiro em minissérie: Mike White, que escreveu todos os episódios de The White Lotus

Melhor Roteiro Especial de programa de Variedade: Jerrod Carmichael por Jerrod Carmichael: Rothaniel

Melhor ator em série de comédia: Jason Sudeikis por Ted Lasso, disponível na Apple TV+

Melhor roteiro em série de comédia: Quinta Brunson por Abbot Ellementary

Melhor Diretor em série de Drama: Hwang Dong-hyuk, por Round 6

Melhor atriz em série de Drama: Zendaya por Euphoria

Melhor Atriz em série de comédia: Jean Smart por Hacks

Melhor Diretor em Série de Comédia: MJ Delaney por Ted Lasso

Melhor Roteiro em Série de Drama: Jesse Amstrong por Succession

Melhor Ator em série de Drama: Lee Jung-jae por Round 6

Daniel Silveira

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].