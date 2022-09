Xavi vê Barcelona em condições de bater o Bayern fora: 'Não é casa de horrores'

Por Estadão - Estadão 7

O Barcelona ainda não sentiu o gostinho da vitória jogando na casa do Bayern de Munique ao longo da história. São seis visitas, com quatro derrotas e dois empates, a mais recente na temporada passada, por 3 a 0, também pela Liga dos Campeões. As equipes se reencontram nesta terça-feira, no Allianz Arena, e o técnico Xavi se mostra confiante pelo fim do jejum.

Mesmo rasgando muitos elogios à equipe de Julian Nagelsmann, o técnico espanhol mostra confiança na equipe por causa da reformulação no elenco e pelo bom desempenho apresentado neste início de temporada com sequência de triunfos e muitos gols anotados.

“É um desafio para nós, vamos ver o que acontece amanhã. Eles vão colocar pressão no meio, vai ser um jogo difícil, mas emocionante”, afirma Xavi. “Vamos jogar em um estádio difícil, nunca vencemos aqui antes. Mas eu não diria que é uma casa de horrores, é o Bayern de Munique”, enfatiza.

“Vejo o Bayern de Munique como um dos melhores clubes do mundo neste momento e estamos muito satisfeitos por competir com eles pelos três pontos. Os últimos resultados frente ao Bayern nos dizem que temos de vir com humildade. No ano passado tivemos um momento muito ruim e devemos nos lembrar disso. Mas ficarei feliz se deixarmos tudo em campo e mostrarmos nosso potencial. E, se jogarmos como ultimamente, podemos vencer”, garante.

Xavi ainda aposta que Lewandowski pode ser um diferencial para o Barcelona em seu reencontro com o Bayern após oito anos jogando na Alemanha. “Claro que será um jogo especial para ele, jogará em sua antiga casa das últimas oito temporadas. Ele vai tentar se concentrar no jogo, já nos ajudou muito e será excepcional para ele e para nós também este jogo. E ele está fresco, descansado.”

Na visão de Xavi, aquele Barcelona derrotado facilmente por 3 a 0 não existe mais. “Tudo é diferente”, acrescenta. “Melhoramos em muitos aspectos e nos sentimos capazes de competir. Houve tantas mudanças, mas acima de tudo eu diria a mentalidade. Depois daquela derrota, eu disse aos jogadores que eles estão no Barça, que temos de correr, trabalhar duro e mostrar personalidade. Não era a imagem do Barça que nós queríamos”, lembra. “A mentalidade mudou agora. Temos mais personalidade e as contratações também tiveram um efeito nas vitórias, que geram confiança.”

