Santos anuncia demissão de Lisca antes de clássico com o Palmeiras

Após o terceiro jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos iniciou a semana de clássico com o Palmeiras anunciando que Lisca não é mais o treinador do time. Segundo o comunicado divulgado pelo clube alvinegro nesta segunda-feira, a decisão foi tomada em comum acordo e anunciada aos atletas em conjunto pelo técnico e pelo presidente Andres Rueda, durante uma reunião realizada no CT Rei Pelé.

A nota ainda explicou o motivo da saída antes da partida diante de um dos principais rivais, no domingo, pelo Brasileirão. “O presidente Andres Rueda destacou que o Santos tem um jogo difícil, um clássico diante do Palmeiras, no próximo domingo, e não poderia vincular essa relação dependendo de um resultado, então é melhor pecar pela ação do que pela omissão”, diz um trecho do texto.

Além de Lisca, o auxiliar técnico Marcio Hahn e o preparador físico André Volpe também estão de saída. O cargo de treinador será exercido interinamente por Orlando Ribeiro, comandante da equipe sub-20 santista. Claudiomiro continua como auxiliar fixo, função que executa desde a demissão de Marcelo Fernandes.

Lisca chegou ao Santos em julho, após uma negociação que gerou muita polêmica pela forma como ele deixou o Sport. A notícia de sua saída do time pernambucano vazou antes de um jogo com o Vila Nova, na Ilha do Retiro. Na ocasião, após ser bastante xingado ainda em campo pelos torcedores, o técnico negou que já tivesse um acerto com o time santista, mas disse que estava aberto a negociações. Nos dias seguintes, foi anunciado pelo clube da Vila Belmiro.

As primeiras semanas de Lisca no Santos trouxeram alguma esperança aos torcedores alvinegros. O ápice foi a vitória por 1 a 0 no clássico com o São Paulo, mas a sequência que veio depois foi frustrante: empate com o Cuiabá no Mato Grosso, revés diante do Goiás na Vila e derrota por 2 a 1 para o Ceará, em Fortaleza, no último domingo. O treinador se despede após duas vitórias, três empates e três derrotas, com o Santos em décimo lugar no Brasileirão, dono de 34 pontos.

