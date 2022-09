Ludmilla divulga prévia e data de lançamento de música com Sean Paul

Por Estadão - Estadão 6

Ludmilla lançou Numanice #2 no final de agosto e já está com outra novidade próxima: Tic Tac, música em parceria com o rapper jamaicano, Sean Paul. A informação foi divulgada no Instagram da cantora na noite do último domingo, 11.

A faixa chega às plataformas de áudio no dia 30 de setembro. Para causar ainda mais expectativa no público, a artista compartilhou uma prévia da canção

A carioca, que se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio no último domingo, 11, bateu mais de dois milhões de plays em pouco mais de 24 horas da estreia de seu mais novo álbum, o Numanice ao Vivo, que celebra o pagode. A notícia vem acompanhada da informação que a artista bateu o próprio recorde e segue sozinha neste lugar no segmento.

“É lindo ver esse projeto alcançado tanta gente, mais bonito ainda é ver vocês abraçando e cantando essas músicas que saíram do meu coração. Tenho acompanhado de perto todo o lançamento e estou muito feliz e orgulhosa de ter insistido para ele acontecer. Acho que a gente nem se imagina mais sem o Numanice”, comemorou Ludmilla.

Anteriormente, o disco de estúdio Numanice #2 chegou a pouco mais de um milhão de ouvinte em menos de 24 horas e todas as faixas figuraram no TOP 200.

