Juventus arranca empate no fim com a Salernitana e se complica no Italiano

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Com uma boa dose de drama e sofrimento, a Juventus arrancou um empate de 2 a 2 com a Salernitana neste domingo, em Turim, pelo Campeonato Italiano depois de estar perdendo a partida por 2 a 0. Mas as emoções não ficaram restritas ao gol de pênalti marcado nos acréscimos. A equipe do técnico Massimo Allegri virou o jogo no lance seguinte em cabeçada de Milik, que o juiz anulou após intervenção do VAR alegando impedimento de Bonucci na jogada. O resultado aumenta o clima de tensão para a equipe de Turim, que no meio de semana estreou com derrota para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

Continua depois da publicidade

No Italiano, o resultado deixa a Juventus no pelotão intermediário da tabela com nove pontos em nono lugar. A Salernitana vem uma posição abaixo com três a menos. Napoli, Atalanta e Milan lideram o campeonato com 14 pontos. Nesta segunda, Empoli e Roma entram em campo completando a rodada do final de semana.

Ao final do jogo um desentendimento geral dificultou ainda mais a missão do juiz. O técnico Massimo Allegri e o jogador Cuadrado foram expulsos. Do lado da Salernitana, o atleta Fazio recebeu cartão vermelho.

Candreva e Piatek fizeram os gols da Salernitana enquanto Bremer e Bonucci descontaram para a Juventus.

Continua depois da publicidade

O primeiro tempo mostrou um jogo equilibrado e foi a Salernitana quem saiu na frente. Candrevas escorou um cruzamento da esquerda e abriu o placar em pleno Allianz Stadium, em Turim.

O gol abalou o time do técnico Massimiliano Allegri, que passou a atacar de forma desordenada e permitiu os contra-ataques da Salernitana. A Juventus apostou no jogo aéreo para explorar o oportunismo de Vlahovic.

A equipe chegou a empatar, mas o gol acabou anulado. A pressão continuou intensa por parte da Juventus, mas no final da primeira etapa, a Salernitana voltou a marcar. O zagueiro Bremer colocou a mão na bola dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Piatek bateu com categoria e ampliou a vantagem para 2 a 0.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na volta do intervalo, a Juventus voltou com outra postura e diminuiu logo no início da etapa final. Num cruzamento de Kostic, Bremer subiu de cabeça e diminuiu a diferença: 2 a 1.

A partir daí, o jogo ganhou em intensidade com a Juventus perdendo chances seguidas de empatar a partida. Aos 42 minutos, Milik perdeu chance incrível do empate na pequena área. No lance seguinte em arremate da entrada da área, ele mandou a bola no travessão. Com intenso volume de jogo,a Juventus teve um pênalti marcado ao seu favor nos acréscimos. Bonucci bateu, o goleiro defendeu, e no rebote, ele deixou tudo igual.

Em seguida, numa cobrança de escanteio, Milik desviou no primeiro pau e fez 3 a 2. Em meio à festa no estádio, o lance foi revisado e o juiz foi consultar o VAR. Ele anulou o que seria o gol da virada da Juventus alegando impedimento de Bonucci. A anulação provocou uma confusão entre os atletas e o árbitro expulsou Cuadrado e Fazio no final da partida.

Completando a rodada do Italiano, a Atalanta ficou no empate de 1 a 1 com a Cremonese. Os dois gols do jogo saíram no segundo tempo. Demiral, de cabeça, abriu o placar para os donos da casa, enquanto a Cremonese empatou com Valeri aproveitando rebote dentro da área.

O Bologna recebeu a Fiorentina e fez valer o mando de campo vencendo o jogo por 2 a 1. No entanto, quem saiu na frente foram os visitantes. Lucas Martinez deixou a Fiorentina em vantagem no início do segundo tempo. Aos 14 minutos, Barrow fez bela jogada individual e deixou tudo igual. O gol da virada saiu dos pés de Arnautovic que decretou a virada de 2 a 1.

Em mais um jogo da rodada, o Monza, abriu a contagem em um belo gol de falta de Sensi, aos 35 minutos do primeiro tempo. Jogando diante de sua torcida, o Lecce empatou com Joan Gonzalez e arrancou o empate de 1 a 1.

A Udinese visitou o Sassuolo e conseguiu uma vitória de 3 a 1 nos acréscimos. O time da casa saiu na frente com Frattesi. A igualdade no placar veio com um gol do português Beto aos 30 minutos da etapa final. Quando tudo indicava que a partida terminaria empatada, Samardzic e novamente Beto deram números finais ao confronto.

A Lazio conquistou uma importante vitória de 2 a 0 sobre o Verona. Immobile aproveitou cruzamento da direita e, de cabeça, abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos da etapa final, Luís Alberto acertou belo chute na entrada da área e fechou o placar.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].