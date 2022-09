Real Madrid vira sobre Mallorca no Espanhol com golaços de Vini Jr. e Rodrygo

Por Estadão - Estadão 7

O Real Madrid levou um susto do Mallorca, mas contou com a qualidade individual dos seus jogadores para vencer de virada por 4 a 1 em jogo da quinta rodada do Campeonato Espanhol na manhã deste domingo. Vinícius Jr, autor do gol da virada, foi o grande destaque da partida, que também teve bonitos gols de Federico Valverde e Rodrygo. Muriqi abriu o placar para o Mallorca e Rudiger fechou o resultado.

Mesmo com os desfalques de Éder Militão e Benzema, o time de Carlo Ancelotti superou a saída atrás no placar para seguir como único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. Com isso, o clube de Madri lidera o torneio com 15 pontos, dois a mais que o rival Barcelona. Já o Mallorca venceu apenas uma partida e está em 13º, com 15 pontos.

O Mallorca começou atacando, mas o Real Madrid foi quem ficou mais no campo de ataque durante o primeiro tempo. Aos 35 minutos, Lee Kan-in cruzou na área e Muriqi aproveitou seus 1,94m de altura e uma falha de Mendy na marcação para cabecear livre e fazer 1 a 0 para o Mallorca.

O time de Carlo Ancelotti conseguiu buscar o empate graças a uma jogada impressionante de Valverde, já aos 48 minutos. O uruguaio recebeu a bola no campo de defesa, arrancou pelo meio driblando a marcação e soltou um chutaço de perna esquerda no ângulo do gol defendido pelo Mallorca.

A volta do intervalo foi morna, com o Real Madrid tendo dificuldades para se impor no jogo. Aos 27 minutos, os brasileiros do time de Madri decidiram. Rodrygo puxou uma arrancada muito boa, passou para Vinícius Jr, que invadiu a área e tocou de cavadinha para tirar do goleiro adversário e virar o jogo para 2 a 1.

Perseguido pela marcação dura do Mallorca, Vinicius Jr chamou o jogo e a torcida madridista para si nos minutos finais, o que rendeu algumas faltas duras e cartões amarelos para jogadores adversários. Para confirmar a vitória aos 43 minutos, Rodrygo marcou o terceiro gol do time mandante. O jovem brasileiro fez fila na defesa do Mallorca e tirou do goleiro com uma finalização precisa para fazer 3 a 1.

Ainda deu tempo do Real Madrid fazer o quarto gol aos 47 do segundo tempo com o zagueiro Rudiger. O alemão recebeu lançamento de Kroos na área e completou para fazer seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid.

No meio da semana, o Real Madrid enfrentará o RB Leipzig na próxima rodada pela Liga dos Campeões da Europa, após estrear com vitória sobre o Celtic. No próximo fim de semana, pelo Campeonato Espanhol, o clube fará clássico contra o Atlético de Madrid. Já o Mallorca volta a campo para enfrentar o Almería em casa na próxima rodada do Espanhol.

