Verstappen vence 5º GP seguido em Monza e pode confirmar o título em Singapura

Max Verstappen e Red Bull estão mais próximos do que nunca de confirmarem o bicampeonato da Fórmula 1. Largando em sétimo neste domingo, o holandês venceu o Grande Prêmio da Itália, no Circuito de Monza, em prova finalizada com Safety Car e um clima desanimador. Leclerc não conseguiu recuperar o tempo perdido no box e ficou em segundo. George Russell, da Mercedes, completou o top 3.

O triunfo inédito em Monza é a 11ª vitória de Max no ano e a 31ª da carreira. O triunfo deixa o piloto da Red Bull com possibilidades de vencer o título já no próximo Grande Prêmio, em Singapura.

“Fizemos uma corrida muito boa, com um carro muito bom. Infelizmente não houve a relargada do Safety Car. Tive um ótimo começo de corrida na largada, consegui manter o ritmo até chegar em segundo. É minha primeira vitória aqui, comemoramos pouco, mas finalmente vencemos”, declarou Verstappen após a vitória.

Sainz, Hamilton, Perez, Norris e Gasly fecharam a corrida nesta ordem logo após o top 3. Estreante do dia, substituindo o tailandês Alex Albon, Nyck de Vries somou pontos para a Williams, ficando na nona colocação. Zhou Guanyu fechou a zona de pontuação no top 10. O ponto de volta mais rápida ficou com Perez, da Red Bull.

A CORRIDA

Verstappen ganhou duas posições já na largada, aproveitando uma saída ruim de Lando Norris. Na segunda volta, o piloto da Red Bull também deixou para trás Pierre Gasly e Daniel Ricciardo, ficando em terceiro.

Russell reclamou de Leclerc na largada na primeira fila: “ele apenas me empurrou para o lado”. O piloto da Mercedes perdeu a segunda posição para o holandês da Red Bull na quinta volta. Carlos Sainz, que também largou no fim, subiu de 18º para sétimo em apenas 10 voltas.

Sem conseguir recuperar as posições perdidas pela punição, Sergio Perez foi para o box colocar pneus duros e na saída o freio do pneu dianteiro direito começou a pegar fogo. Perez continuou na corrida. Pouco depois, o carro de Sebastian Vettel começou a soltar fumaça e o alemão precisou abandonar sua última corrida em Monza.

Lewis Hamilton, que também teve que lançar no fim por causa da punição, conseguiu subir na classificação e assumiu a sexta posição pouco depois da metade da prova. Na volta 34, Leclerc precisou parar pela segunda vez para colocar pneus macios e voltou na P2 cerca de 20 segundos atrás de Verstappen.

O fim da corrida foi repleto de abandonos. Fernando Alonso foi chamado para deixar a pista pela equipe da Alpine. A Aston Martin teve abandono completo após a saída de Lance Stroll, além de Daniel Ricciardo, da McLaren, que parou na pista nas voltas finais, o que resultou em um Safety Car, que permaneceu até o fim da corrida, diante da dificuldade de remover o carro da Red Bull.

Com o cancelamento do GP da Rússia por causa da guerra com a Ucrânia, a próxima etapa da Fórmula 1 será em Singapura, marcada para acontecer entre o dia 30 de setembro e 2 de outubro. Uma vitória de Verstappen em Singapura e uma colocação de Leclerc em nono ou abaixo já confirmará o bicampeonato do holandês.

Confira o resultado do GP da Itália:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h20min27s511

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 2s446

3º – George Russell (ING/Mercedes), a 3s405

4º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 5s061

5º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes) a 5s380

6º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 6s091

7º – Lando Norris (CAN/McLaren), a 6s207

8º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 6s396

9º – Nyck de Vries (HOL/Williams), a 7s122

10º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), a 7s910

11º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 8s323

12º – Mick Schumacher (ALE/Haas), a 8s549

13º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a uma volta

14º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a uma volta

15º – Nicholas Latifi (CAN/Williams), a uma volta

16º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a uma volta

Não terminaram a prova – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), Fernando Alonso (ESP/Alpine), Lance Stroll (CAN/Aston Martin) e Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)

