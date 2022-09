Charles III é proclamado oficialmente monarca do Canadá

Por Estadão - Estadão 16

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O rei Charles III foi oficialmente proclamado monarca do Canadá, neste sábado, 10, em uma cerimônia em Ottawa. Charles automaticamente se tornou rei quando a rainha Elizabeth II morreu na quinta-feira. Mas, como a cerimônia no Reino Unido horas antes, a cerimônia de ascensão no Canadá é um passo constitucional e cerimonial fundamental na apresentação do novo monarca ao país.

Continua depois da publicidade

Charles é agora o chefe de Estado no Canadá, que é membro da Comunidade Britânica de ex-colônias.

“O Canadá tem uma longa história e uma amizade próxima com Sua Majestade o Rei Charles III, que visitou nosso país muitas vezes ao longo dos anos”, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, em comunicado.

Associated Press

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].