Felipe Neto relata crise de pânico no Rock in Rio: 'Nasci para ficar recluso'

Por Estadão

Felipe Neto revelou que sofreu crise de pânico e ansiedade no Rock in Rio na sexta-feira, 9. Por isso, o influenciador digital não conseguiu assistir ao show do Green Day, que era a banda que ele havia dito que mais queria ver no evento.

Recentemente, Felipe havia revelado que estava tratando uma depressão e, por isso, tem evitado frequentar eventos.

Nas redes sociais, ele lamentou o ocorrido no festival: “Não consegui ver o show que mais queria.”

E acrescentou: “Aguentei três horas… E, enquanto aguentei, foi muito especial. Aí bate a ansiedade e já era. É casa imediatamente.”

“Foi maravilhoso e me diverti muito! É que sou dodói da cabeça e tenho que lidar com esses momentos. Um dia espero conseguir lidar com a fama e ter bateria social para entrevistas, fotos e small talk sem atacar minha ansiedade. Infelizmente não consigo. Nasci para ficar recluso”, contou Felipe Neto.

