Bolsonaro critica promessas de campanha e fala da reação do governo na pandemia

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), disse, na tarde deste sábado, 10, que “é muito fácil prometer, ainda mais em época de campanha”. A declaração foi dada na Convenção de Assembleias do Reino de Deus do Ministério de Madureira. “Lá atrás davam mortadela, agora prometem picanha. É muito fácil prometer, ainda mais em época de campanha.”

A observação aponta para a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disse, recentemente, que o povo brasileiro voltaria a comer picanha.

O presidente também comentou a reação de seu governo à pandemia de Covid e à guerra da Ucrânia. “A pandemia levou muita gente embora e influiu muito na nossa economia. Lá atrás, era quase unanimidade se adotar política do ‘fica em casa, a economia a gente vê depois. Agravou-se tudo isso com a guerra, onde a inflação explodiu no mundo todo. Fizemos a nossa parte aqui no Brasil”, disse.

