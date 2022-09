Com um a menos, Milan vence Sampdoria e vira vice-líder do Italiano

Por Estadão - Estadão 7

Mesmo jogando com um a menos, o Milan derrotou a Sampdoria por 2 a 1, neste sábado, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano. O atual campeão nacional jogou praticamente todo o segundo tempo com apenas 10 em campo, na casa do adversário, e não se abalou.

O triunfo deixou o Milan com os mesmos 14 pontos do líder Napoli. Mas a equipe de Nápoles tem vantagem nos critérios de desempate – tem saldo de gols superior. Os dois primeiros colocados vão se enfrentar justamente na próxima rodada, no domingo. E o time de Milão já sabe que não poderá contar com o atacante português Rafael Leão, expulso neste sábado.

Favorito, o Milan começou se impondo no ataque. Aos 5 minutos, já balançava as redes em bela jogada construída pela esquerda e que culminou em finalização de Messias, pela direita. A Sampdoria respondeu aos 10, quando Djuricic acertou belo chute de fora da área e carimbou o travessão.

A pressão dos visitantes aumentou aos 21, quando o jovem De Ketelaere mandou para as redes, de cabeça. O árbitro, contudo, anulou o lance após checar o VAR, por impedimento de Giroud no início da jogada. Antes do intervalo, o Milan desperdiçou outra boa chance, aos 41.

Se teve chance de terminar a etapa inicial vencendo por 3 a 0, o Milan se complicou no começo do segundo tempo. A começar por jogada temerosa de Rafael Leão. O atacante português foi expulso, deixando os visitantes com um jogador a menos em campo logo aos dois minutos.

Para piorar, a Sampdoria buscou o empate aos 11. Após cruzamento da esquerda, Djuricic se antecipou à marcação na primeira trave e cabeceou para as redes. O Milan voltou a liderar o placar aos 21 minutos, quando Giroud converteu cobrança de pênalti em forte chute no alto. Na sequência, o atacante francês deu um susto na torcida ao acertar cotovelada em jogador da Sampdoria numa dividida em bola aérea. O árbitro ignorou o lance.

Na segunda metade da etapa final, o Milan passou a jogar recuado, à espera da Sampdoria, diante da desvantagem numérica. Os anfitriões foram para cima, desperdiçaram duas boas oportunidades, mas não conseguiram evitar a derrota em casa.

