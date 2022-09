Rock in Rio: Billy Idol paga mico e Green Day redime quinto dia do festival

Por Estadão - Estadão 7

A geração que viveu o pop rock, atravessado por referências punk e a eclosão do emocore, saiu do festival satisfeita. Tanto no Palco Sunset, com Avril Lavigne, quanto no Palco Mundo, com Fall Out Boy e Green Day, o gênero foi o destaque da noite. O quinto dia de Rock in Rio também foi marcado pelo vexame do astro britânico Billy Idol, que esqueceu a letra do próprio hit, Eyes Without a Face, e interrompeu o show.

Ao contrário de outras datas desta edição do Rock in Rio, o último show foi reconhecido como o melhor da noite – e do festival até aqui. Green Day, que traz a experiência de 35 anos de estrada, embalou a plateia com músicas marcantes. Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool fizeram o público cantar junto clássicos como Holiday, Know Your Enemy e Boulevard of Broken Dreams. Foi nessa terceira canção que rolou até pedido de casamento. A convite do vocalista, o casal de fãs subiu ao Palco Mundo e protagonizou um momento romântico.

O quinto dia do festival também trouxe nomes do cenário nacional, como a veterana Capital Inicial, que ficou com a missão de abrir o Palco Mundo. Comandada por Dinho Ouro Preto, a banda relembrou os grandes sucessos dos 40 anos de carreira. Já no Palco Sunset, outras atrações brasileiras fizeram a alegria da galera. Di Ferrero e Vitor Kley começaram a festa no palco secundário e uniram hits de ambos, revezando as canções. Logo depois, Jão completou a tarde com um show em que o público sabia as letras de cor. Ele ainda reservou um momento para homenagear Cazuza e cantar clássicos do artista, que fez um show histórico na primeira edição do festival à frente do Barão Vermelho.

A viagem no tempo teve um espaço dedicado no Palco Sunset. Artistas que brilharam no Rock in Rio, em 85, como Alceu Valença, Blitz, Elba Ramalho, Ivan Lins e Pepeu Gomes voltaram ao palco do festival. Neste sábado, a programação continua com Djavan, Maria Rita, Cee Lo Green e Coldplay.

