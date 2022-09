Corinthians aprimora finalizações para tentar surpreender o São Paulo no Morumbi

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Victor Pereira admitiu que errou diante do Internacional ao recuar o Corinthians após abrir 2 a 1 na Neo Química Arena. Acabou pagando com a perda de dois pontos ao ceder o empate. Para não correr riscos de sair do G-4, o técnico quer o time buscando o gol no Morumbi, diante do São Paulo, e usou a sexta-feira para aprimorar as finalizações.

Continua depois da publicidade

O Corinthians é um dos times que menos cria oportunidades no Brasileirão. Por consequência, não tem ataque goleador e acaba desperdiçando pontos por isso. Ciente que não deve ter tantas chances longe de casa, o português pede capricho nas finalizações quando as chances aparecerem.

Sem revelar qual escalação utilizará por causa da decisão da vaga na final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, quarta-feira, o treinador colocou todo o time para chutar de pé direito, esquerdo ou de cabeça. Du Queiroz cumpriu suspensão e está à disposição, enquanto Renato Augusto pode ser mais uma vez preservado.

“A gente pôde treinar bem, bastante, é um jogo muito importante, são mais três pontos, mas a gente sabe que é um jogo diferente, um clássico”, ressalta Cássio. “Apesar de toda a preparação, a gente tem de estar atento em todos os detalhes que em outros clássicos acabou custando a vitória. Espero que a gente entre bem, não repita os erros, vá lá e consiga vencer.”

Continua depois da publicidade

Com a semana toda de trabalho, diferentemente do rival, que teve desgastante batalha na Sul-Americana com o Atlético-GO, na quinta-feira, o Corinthians confia que o fôlego pode ser um grande aliado. Foi justamente o que o clube reclamou não ter nas outras visitas ao Morumbi no ano.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].