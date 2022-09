Após maratona, Guarani foca duelo de seis pontos com o Operário pela Série B

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Depois de uma verdadeira maratona de jogos, com quatro confrontos em dez dias, enfim o Guarani terá uma semana cheia de preparação na busca pela reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. A missão é tentar sair da zona de rebaixamento. Nesta sexta-feira, o elenco se reapresentou e treinou no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Continua depois da publicidade

Focado no duelo contra o Operário-PR, que será na próxima terça-feira, às 19h, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), o técnico Mozart Santos já começou a pensar na formação titular. Sem desfalques por suspensão, ele deve ter força máxima. O atacante reserva Júlio César, que sentiu a coxa esquerda na rodada passada, será avaliado, mas é dúvida.

Atualmente, o Guarani está na zona de rebaixamento, na 19.ª colocação com 29 pontos, um a menos do que o Operário, com 30, que também luta contra a degola. Os dois também vêm de derrota. O Guarani perdeu para o Vila Nova, por 2 a 1, em Goiânia, e o Operário para o Cruzeiro, por 1 a 0, em Belo Horizonte. “Este vai ser um novo jogo de seis pontos. Uma decisão. Vamos para o Paraná dispostos a recuperar os pontos perdidos em Goiás” comentou Mozart Santos.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].